Зоря – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Зоря в рамках 29-го туру УПЛ приймає Шахтар. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Даний матч цілком може стати для Шахтаря чемпіонським, хоча в разі осічки золоті медалі будуть завойовані ще крутіше – у середу в Класичному дербі на ОСК "Металіст". Наразі розрив між грандами становить 8 очок; в разі звитяги над Зорею він знову збільшиться до 11-ти, а турів залишиться три. Луганці ж навесні не вражають, але сьогодні вони не мають права на провал; їм на п'яти наступає Маріуполь – у суперників по 39 залікових балів, але "мужики" йдуть четвертими завдяки кращій різниці голів. Підопічні Юрія Вернидуба вже давно забули про боротьбу за бронзу, однак сповзання аж на п'яте місце для й без того жахливого сезону неприпустиме.

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Шахтар наразі перебуває у прекрасній формі. Тур тому "гірники" провели переконливий поєдинок проти Олександрії, вигравши завдяки потужному другому тайму – щоправда, донеччани обірвали свою 956-хвилинну суху серію, пропустивши після кутового та замикання Банади. За кілька днів підопічні Пауло Фонсеки прогнозовано розгромили Інгулець у фіналі Кубку й порівнялися з Динамо за загальною кількістю трофеїв. Тепер "помаранчево-чорні" зациклились на тому, щоб взяти чемпіонство. Рівень гри Шахтаря цілком дозволяє сподіватися на це.

Зоря навесні виглядала дуже нестабільно, чергуючи серії поразок з впевненими перемогами. Після фіаско з Маріуполем "мужики" втратили реальні шанси на бронзу, але у минулому турі їм вдалося відібрати очки у Динамо на НСК "Олімпійський". Так, матч загалом був програшним, а нічию приніс прекрасний штрафний Сіласа на останніх хвилинах, але сама здатність терпіти та вигризати результат радує – подібне у другій частині сезону луганці демонстрували рідко.

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Триматися на плаву в таких поєдинках їм допомагає і прекрасна гра голкіпера Микити Шевченка, який повернувся в Зорю та став демонструвати доволі якісну роботу. Сьогодні в нього буде особлива мотивація, адже у Шахтарі в нього так і не повірили, а у минулій очній зустрічі "гірники" накидали йому три голи. Втім, перш за все воротар думатиме про очки, адже втрачати їх команда просто не має права.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Зоря провела 41 матч проти Шахтаря, відсвяткувавши перемогу лише у п'яти зустрічах. 35 поєдинків виграли "гірники" і лише одного разу команди розійшлися нічиєю – у Харкові в жовтні 2018 року (1:1). Статистика УПЛ: 39 матчів, 33 перемоги Шахтаря, 5 виграшів Зорі, 1 нічия.

2. Загальний рахунок протистояння – 27:105 на користь Шахтаря. В рамках УПЛ – 25:99.

3. Зоря найбільше голів за матч в УПЛ пропустила саме від Шахтаря – 7 м’ячів.

4. Шахтар на полях суперників зберігає ворота сухими протягом рекордних для Чемпіонатів 720-ти хвилин.

5. Гравці Шахтаря на полі Зорі в УПЛ забивали голи у всіх 19-ти іграх (53 м'ячі).

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Кадрова ситуація

У Зорі одна, але важлива втрата – через дискваліфікацію не зможе зіграти захисник Євген Чеберко. Лазарет команди пустий, а з приємних новин слід відзначити повернення у склад Олександра Тимчика, Богдана Лєднєва та Богдана Михайліченка, які в минулому турі не грали за умовами оренди.

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У Шахтаря ситуація дещо складніша. Через травму команді не допоможе Майкон, а Марлос, який тільки-но відновився після пошкодження, на матч не прилетів – ризикувати здоров'ям лідера у практично виграному сезоні сенсу немає. Разом з ним у заявковий лист не потрапили Богдан Бутко та мулорічний новачок Фернандо. Дискваліфікованих на зустріч із Зорею у складі донецького клубу немає.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Шахтар

Зоря: Шевченко – Караваєв, Вернидуб, Литвин, Михайліченко – Сілас, Чайковський – Луньов, Лєднєв, Хомченовський – Будківський

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Антоніо – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Прогноз Футбол 24 – 1:2

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Шахтарю сьогодні буде нелегко, адже у Запоріжжі луганці завжди дают відчайдушний бій грандам. Та й "гірники" у поточному сезоні не схильні до гри на повну потужність з перших хвилин – вони дозволяють суперникам грати у свій футбол, але згодом підвищуть швидкості та забирають свої три очки. Форма Зорі наразі не настільки потужна, щоб покарати донеччан за подібний стиль в УПЛ, тому можна прогнозувати непросту, але заслужену перемогу підопічних Фонсеки.

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