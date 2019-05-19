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Кайоде: Шахтер стремится стать чемпионом именно сегодня

19 мая 15:46 52 Читати українською
Кайоде: Шахтер стремится стать чемпионом именно сегодня
Оларенваджу Кайоде / фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде поделился ожиданиями накануне матча 29-го тура УПЛ против Зари.

 
Жуниор Мораес 11’
11’ Жуниор Мораес

"Хотим стать чемпионами именно сегодня. Не допускаю даже мысли, что можем потерять очки. Комфортно чувствуем себя в Запорожье – выиграли здесь Кубок Украины и хотим добавить золото чемпионата", – сказал Кайоде в эфире телеканала "Футбол 1".

Заря – Шахтер: анонс матча УПЛ

Напомним, матч, как и онлайн-трансляция Заря – Шахтер на "Футбол 24", начнется в 17:00 по киевскому времени.

В случае победы "горняки" за три тура до окончания чемпионата Украины гарантируют себе чемпионский титул.

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