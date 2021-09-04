Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані мав кілька варіантів продовження кар'єри в останні дні трансферного вікна.

Евертон претендував на трансфер уругвайця, проте форвард вирішив залишитись у Манчестер Юнайтед після приходу Роналду, повідомляє Todo Fichajes.

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Очікувалось, що Кавані спробує змінити клубну прописку через трансфер Кріштіану, але сталось навпаки – Едінсон має бажання виступати пліч-о-пліч з португальцем, через що і відмовив "ірискам". Втім, Евертон не залишає надії підсилитись досвідченим нападником, якого бачить однією з головних фігур в атаці.

До слова, у минулому сезоні Кавані провів 39 матчів у складі Манчестер Юнайтед, відзначившись 17 голами та 6 асистами.

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