В останні дні трансферного вікна Манчестер Юнайтед намагався позбутись свого нападника Едінсона Кавані, повідомляє Calciomercato.

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Таку зміну векторів у таборі манкуніанців спровокував прихід Кріштіану Роналду. Юнайтед не були потрібні одразу двоє вікових форвардів, а також Едінсон виступав під 7-м номером – "цифрою" Роналду.

Кавані запропонували Барселоні та Ювентусу, обох потенційних покупців відлякала зарплата уругвайського нападника, яка становить близько 9 млн євро на рік. Історія завершилась зворушливим вчинком Кавані, який добровільно віддав "сімку" Роналду.

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