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Кавані розповів про своє ушкодження, отримане в матчі з Португалією

09:19 71 Читать на русском
Кавані розповів про своє ушкодження, отримане в матчі з Португалією
Едінсон Кавані / фото: ФІФА

Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані прокоментував перемогу над Португалією в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

"Сьогодні гравці збірної Уругваю віддали на полі всі сили. Ми боролися, ви бачили команду, яка багато працює і робить для перемоги все. Вболівальники мотивують нас, їх підтримка допомагає рухатися далі.

Фото дня на ЧС-2018: Роналду допоміг травмованому Кавані вийти за межі поля

У мене просто немає слів. Я неймовірно радий! Уявляю, як щасливі всі в Уругваї. Ми продовжуємо мріяти.

Травма? Я відчув біль у задній поверхні стегна. Сподіваюсь нічого серйозного. Хочу зіграти вже в наступному матчі", – цитує Кавані офіційний сайт ФІФА.

ЧС 20181/8 фіналу

Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
2 : 1
Португалія
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Теги
ЧС 2018 Уругвай - Португалія Едінсон Кавані Едінсон Кавані Уругвай Уругвай
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17:00
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