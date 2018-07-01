Кавані розповів про своє ушкодження, отримане в матчі з Португалією

Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані прокоментував перемогу над Португалією в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

"Сьогодні гравці збірної Уругваю віддали на полі всі сили. Ми боролися, ви бачили команду, яка багато працює і робить для перемоги все. Вболівальники мотивують нас, їх підтримка допомагає рухатися далі.

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У мене просто немає слів. Я неймовірно радий! Уявляю, як щасливі всі в Уругваї. Ми продовжуємо мріяти.

Травма? Я відчув біль у задній поверхні стегна. Сподіваюсь нічого серйозного. Хочу зіграти вже в наступному матчі", – цитує Кавані офіційний сайт ФІФА.