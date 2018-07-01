Кавані розповів про своє ушкодження, отримане в матчі з Португалією

ЧС 2018 — 08:00 891
-
Іспанія – Росія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018
-
ЧС-2018 Уругвай – Португалія: Роналду та Мессі ставлять унікальний рекорд, шоу ПСЖ і переписування історіїЧС 2018 — 00:46 6011
-
Уругвай – Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 – як це булоЧС 2018 — 30 черв 3782
-
Роналду повторив рекорд Швайнштайгера за кількістю матчів на чемпіонатах світу та ЄвропиЧС 2018 — 30 черв 745
-
Франція – Аргентина: Мбаппе у найкращому матчі ЧС-2018 знищує мрію Мессі, який залишився вірним собіЧС 2018 — 30 черв 6763
Всі новини