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Кавани рассказал о своем повреждении, полученном в матче с Португалией

09:19 76 Читати українською
Кавани рассказал о своем повреждении, полученном в матче с Португалией
Эдинсон Кавани / фото: ФИФА

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани прокомментировал победу над Португалией в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

"Сегодня игроки сборной Уругвая отдали на поле все силы. Мы боролись, вы видели команду, которая много работает и делает для победы все. Болельщики мотивируют нас, их поддержка помогает двигаться дальше.

Фото дня на ЧМ-2018: Роналду помог травмированному Кавани выйти за пределы поля

У меня просто нет слов. Я невероятно рад! Представляю, как счастливы все в Уругвае. Мы продолжаем мечтать.

Травма? Я почувствовал боль в задней поверхности бедра. Надеюсь ничего серьезного. Хочу сыграть уже в следующем матче", – цитирует Кавани официальный сайт ФИФА.

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
2 : 1
Португалия
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Теги
Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани ЧМ 2018 Уругвай - Португалия Уругвай Уругвай
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