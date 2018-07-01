Кавани рассказал о своем повреждении, полученном в матче с Португалией

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани прокомментировал победу над Португалией в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

"Сегодня игроки сборной Уругвая отдали на поле все силы. Мы боролись, вы видели команду, которая много работает и делает для победы все. Болельщики мотивируют нас, их поддержка помогает двигаться дальше.

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У меня просто нет слов. Я невероятно рад! Представляю, как счастливы все в Уругвае. Мы продолжаем мечтать.

Травма? Я почувствовал боль в задней поверхности бедра. Надеюсь ничего серьезного. Хочу сыграть уже в следующем матче", – цитирует Кавани официальный сайт ФИФА.