Фото дня на ЧС-2018: Роналду допоміг травмованому Кавані вийти за межі поля

Гідний вчинок зробив форвард португальської збірної. Кріштіану Роналду допоміг Кавані, який зазнав ушкодження, піти за межі поля.

Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані отримав травму в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 з командою Португалії. На 71-й хвилині уругваєць почав кульгати і не зміг продовжити гру. Замість Кавані на поле вийшов Крістіан Стуані.

ЧС-2018: Уругвай знову забиває Португалії – Кавані творить дива

Відзначимо, що покинути поле Кавані допоміг капітан португальців Кріштіану Роналду.

У цьому матчі на рахунку уругвайського форварда два забиті м'ячі.