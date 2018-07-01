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Фото дня на ЧС-2018: Роналду допоміг травмованому Кавані вийти за межі поля

00:51 126 Читать на русском
Фото дня на ЧС-2018: Роналду допоміг травмованому Кавані вийти за межі поля
Роналду та Кавані / фото: ФІФА

Гідний вчинок зробив форвард португальської збірної. Кріштіану Роналду допоміг Кавані, який зазнав ушкодження, піти за межі поля.

Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані отримав травму в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 з командою Португалії. На 71-й хвилині уругваєць почав кульгати і не зміг продовжити гру. Замість Кавані на поле вийшов Крістіан Стуані.

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Відзначимо, що покинути поле Кавані допоміг капітан португальців Кріштіану Роналду.

У цьому матчі на рахунку уругвайського форварда два забиті м'ячі.

ЧС 20181/8 фіналу

Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
2 : 1
Португалія
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Теги
Уругвай Уругвай ЧС 2018 Уругвай - Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Едінсон Кавані Едінсон Кавані
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