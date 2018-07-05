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Кавані не зіграє проти Франції, – ЗМІ

00:32 238 Читать на русском
Кавані не зіграє проти Франції, – ЗМІ
Роналду допомагає Кавані покинути поле в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018

Уругвайський форвард Едінсон Кавані не встигає відновитися від пошкодження перед матчем 1/4 фіналу чемпіонату світу проти Франції.

Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані не зможе повністю відновитися до матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 з Францією, повідомляє L'Equipe.

Уругвай – Франція: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

За інформацією видання, Кавані відчуває біль в пошкодженій литці, через що пропустив тренування збірної Уругваю. Лікарі очікують, що форвард не встигне відновитися до поєдинку з Францією.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Уругвай – Франція відбудеться 6 липня, початок гри – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
до матчу
1
дн
:
16
год
:
54
хв
Франція
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Едінсон Кавані Едінсон Кавані Уругвай Уругвай Уругвай - Франція
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