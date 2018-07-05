Кавані не зіграє проти Франції, – ЗМІ

Уругвайський форвард Едінсон Кавані не встигає відновитися від пошкодження перед матчем 1/4 фіналу чемпіонату світу проти Франції.

Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані не зможе повністю відновитися до матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 з Францією, повідомляє L'Equipe.

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За інформацією видання, Кавані відчуває біль в пошкодженій литці, через що пропустив тренування збірної Уругваю. Лікарі очікують, що форвард не встигне відновитися до поєдинку з Францією.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Уругвай – Франція відбудеться 6 липня, початок гри – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.