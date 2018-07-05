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Кавани не сыграет против Франции, – СМИ

00:32 22 Читати українською
Кавани не сыграет против Франции, – СМИ
Роналду помогает Кавани покинуть поле в матче 1/8 финала ЧМ-2018

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани не успевает восстановиться от повреждения перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против Франции.

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани не сможет полностью восстановиться к матчу 1/4 финала чемпионата мира-2018 с Францией, сообщает L'Equipe.

Уругвай – Франция: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

По информации издания, Кавани чувствует боль в поврежденной икре, из-за чего пропустил тренировку сборной Уругвая. Врачи ожидают, что форвард не успеет восстановиться к поединку с Францией.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай – Франция состоится 6 июля, начало игры – в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
до матча
1
дн
:
16
час
:
18
мин
Франция
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Уругвай Уругвай Уругвай - Франция
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17:00
Франция
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