Кавани не сыграет против Франции, – СМИ

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани не успевает восстановиться от повреждения перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против Франции.

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани не сможет полностью восстановиться к матчу 1/4 финала чемпионата мира-2018 с Францией, сообщает L'Equipe.

Уругвай – Франция: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

По информации издания, Кавани чувствует боль в поврежденной икре, из-за чего пропустил тренировку сборной Уругвая. Врачи ожидают, что форвард не успеет восстановиться к поединку с Францией.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай – Франция состоится 6 июля, начало игры – в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.