Кавани хочет играть в Испании, – Эррера

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера признался, где его звездный одноклубник Эдинсон Кавани хочет продолжить карьеру.

"Знаю, что Кавани хочет играть в Испании – ему нравится эта страна и испанская лига. Очень много думал о его будущем, но с тех пор, как мы покинули Париж, у меня не было возможности поговорить с Эдинсоном. Не знаю его нынешнюю ситуацию", – приводит слова Эрреры AS.

Интер предложил 33-летнему Кавани долгосрочный контракт с самой большой зарплатой в клубе

Напомним, в услугах Кавани заинтересованы Интер, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл и Атлетико. По информации СМИ, итальянский клуб предложил уругвайцу контракт до 2023 года.

К слову, в текущем сезоне Кавани в 22 матчах забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт Кавани с парижским клубом рассчитан до 2023 года.

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