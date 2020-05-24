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Інтер запропонував 33-річному Кавані довгостроковий контракт з найбільшою зарплатою в клубі

12:56 347 Читать на русском
Інтер запропонував 33-річному Кавані довгостроковий контракт з найбільшою зарплатою в клубі
Едінсон Кавані

Уругвайський форвард Едінсон Кавані близький до повернення в Серію А. Відмовитися від розкішної пропозиції Інтера буде важко.

Кавані влітку стане вільним агентом – його контракт з ПСЖ добігає кінця. Скористатися ситуацією намагається Інтер, підписавши уругвайця безкоштовно.

"Нерадзуррі" запропонували Едінсону 3-річний контракт з найбільшою зарплатою в клубі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інтер визначився з пріоритетними трансферами – хавбек Барселони плюс дві зірки безкоштовно

Інтер йде на такий відчайдушний крок, бо ситуація з форвардами складна: Лаутаро Мартінес рветься в Барселону, а Мауро Ікарді навряд чи помириться з клубом.

Кавані вже виступав в Італії за Палермо та Наполі з 2007-го по 2013-й. Останні 7 років форвард провів у ПСЖ, за який забив 200 голів у 300 матчах в усіх турнірах.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Інтера Едінсон Кавані Едінсон Кавані Інтер Інтер ПСЖ ПСЖ Італія
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