Інтер запропонував 33-річному Кавані довгостроковий контракт з найбільшою зарплатою в клубі

Уругвайський форвард Едінсон Кавані близький до повернення в Серію А. Відмовитися від розкішної пропозиції Інтера буде важко.

Кавані влітку стане вільним агентом – його контракт з ПСЖ добігає кінця. Скористатися ситуацією намагається Інтер, підписавши уругвайця безкоштовно.

"Нерадзуррі" запропонували Едінсону 3-річний контракт з найбільшою зарплатою в клубі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інтер визначився з пріоритетними трансферами – хавбек Барселони плюс дві зірки безкоштовно

Інтер йде на такий відчайдушний крок, бо ситуація з форвардами складна: Лаутаро Мартінес рветься в Барселону, а Мауро Ікарді навряд чи помириться з клубом.

Кавані вже виступав в Італії за Палермо та Наполі з 2007-го по 2013-й. Останні 7 років форвард провів у ПСЖ, за який забив 200 голів у 300 матчах в усіх турнірах.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1