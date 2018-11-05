"Катя Гандзюк була з нами у найглухіших селах Херсонської області", – у Кристалі з теплотою згадують померлу активістку

Померла 4 листопада громадсько-політична активістка Катерина Гандзюк, на яку в кінці липня був скоєний напад із застосуванням сірчаної кислоти, мала стосунок і до футболу.

В.о. керівника справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця мера Херсона зробила вагомий внесок у створення у 2017 році Муніципального футбольного клубу Кристал Херсон замість приватного ФК Кристал Херсон, який знявся зі змагань.

Футбол 24 поспілкувався про це з директором друголігового Кристалу Сергієм Шевцовим, який наразі є виконувачем обов'язків головного тренера команди після відставки за власним бажанням у середині вересня Олександра Овчиннікова.

– Коли Катерина Гандзюк почала допомагати відроджувати Кристал? Як це сталося?

– Як ви знаєте, раніше у нас був приватний клуб, на якій виділялися кошти з міського бюджету. Це була, так би мовити, не зовсім правильна схема. Врешті-решт, цей клуб припинив своє існування.

І якраз в той момент, коли власники клубу почали заявляти, що вони будуть знімати Кристал зі змагань, Катя дуже активно включилася в збереження професійного футболу. З мером Херсона, з його замом – вони входили до робочої групи. Вона була дуже активною в цьому плані, допомагала усіма можливими засобами.

Катя Гандзюк була одним з двигунів збереження професійного футболу в Херсоні. Ми створили муніципальний клуб як комунальне підприємство і поставили все на правильний лад.

Вона була поруч з нами, коли клуб робив свої перші кроки на новому етапі, підтримувала нас, завжди була на стадіоні. Навіть коли ми тільки почали грати в чемпіонаті області у квітні 2017 року, у найглухіших селах Херсонської області ми постійно бачили її на матчах, вона підтримувала клуб.

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– Вона раніше мала якийсь стосунок до футболу?

– Вона включилася в цю історію, бо розуміла, що футбол у Херсоні має жити. Я скажу, що багато хто включився в створення футбольного клубу. Коли був раніше приватний клуб, то в ньому не все всіх влаштовувало, і не всім він був цікавий.

А тут виникла ідея створення муніципального клубу, коли він належить не приватним особам, а місту. І це все підтримали, а Гандзюк була найактивнішим учасником створення цього клубу.

– Як відреагували в клубі на те, що сталося з Гандзюк в кінці липня?

– Звичайно, для всіх хлопців це був шок. Вони бачили її на трибунах, відчували її підтримку і в середині клубу. Керівництво нашого клубу завжди спілкувалося з нею, ми думали, як популяризувати клуб, популяризувати футбол. Вони завжди була з нами на зв'язку, в контакті.

Ми всі були шоковані, підтримували її. Футболісти вирішили вийти з плакатом на її підтримку (перед матчем 3-го туру Другої ліги з Нікополем 5 серпня – Футбол 24), фанати також вивішували плакати на її підтримку.

Я не знаю, як розвивається ситуація зі слідством, але, звичайно, хотілося б, щоб дуже жорстко покарали винних, знайшли їх.

Ляшенко Роман, Футбол 24