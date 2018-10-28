Друга ліга: Калуш зіграв внічию з Вересом, Кристал в драматичному матчі здолав Реал Фарму

Відбулися чергові матчі 14-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги.

Калуш зміцнив своє лідерство у турнірній таблиці групи А, зігравши внічию з Вересом. На гол Скакуна на початку зустрічі після перерви відповів Бабійчук.

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Минай міг випередити Калуш, але розгромно програв Черкащині-Академії, яка наразі посідає третє місце.

Вінницька Нива на виїзді програла Поділлю, а лідер групи В, Кремінь, впевнено здолав Нікополь. Гірник та Енергія не змогли виявити переможця.

Реал Фарма не зумів втримати перевагу у матчі з Кристалом, наприкінці матчу пропустивши двічі.

Друга ліга, 14 тур

Гірник – Енергія – 2:2

Голи: Бука, 69, Яровий, 75 – Зінатуллін, 39, Кірєєв, 89

Нікополь – Кремінь – 1:4

Голи: Мандровський, 82 – Мурашов, 36, Черній, 49, 61, 89

Реал Фарма – Кристал – 1:2

Голи: Злепко, 69 – Барладим, 87, Жовтюк, 90+2

Верес – Калуш – 1:1

Голи: Скакун, 3 – Бабійчук, 89

Вилучення: Орловський, 67

Черкащина-Академія – Минай – 3:0

Голи: Тарасенко, 9, Локтіонов, 13, Бойко, 90

Поділля – Нива В – 2:0

Голи: Музичук, 59, Швець, 90+4