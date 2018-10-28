Друга ліга: Калуш зіграв внічию з Вересом, Кристал в драматичному матчі здолав Реал Фарму

Відбулися чергові матчі 14-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги.
Калуш зміцнив своє лідерство у турнірній таблиці групи А, зігравши внічию з Вересом. На гол Скакуна на початку зустрічі після перерви відповів Бабійчук.
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Минай міг випередити Калуш, але розгромно програв Черкащині-Академії, яка наразі посідає третє місце.
Вінницька Нива на виїзді програла Поділлю, а лідер групи В, Кремінь, впевнено здолав Нікополь. Гірник та Енергія не змогли виявити переможця.
Реал Фарма не зумів втримати перевагу у матчі з Кристалом, наприкінці матчу пропустивши двічі.
Друга ліга, 14 тур
Гірник – Енергія – 2:2
Голи: Бука, 69, Яровий, 75 – Зінатуллін, 39, Кірєєв, 89
Нікополь – Кремінь – 1:4
Голи: Мандровський, 82 – Мурашов, 36, Черній, 49, 61, 89
Реал Фарма – Кристал – 1:2
Голи: Злепко, 69 – Барладим, 87, Жовтюк, 90+2
Верес – Калуш – 1:1
Голи: Скакун, 3 – Бабійчук, 89
Вилучення: Орловський, 67
Черкащина-Академія – Минай – 3:0
Голи: Тарасенко, 9, Локтіонов, 13, Бойко, 90
Поділля – Нива В – 2:0
Голи: Музичук, 59, Швець, 90+4