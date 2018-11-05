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"Гандзюк была с нами в самых глухих селах Херсонской области", - в Кристалле с теплотой вспоминают умершую активистку

14:25 41 Читати українською
"Гандзюк была с нами в самых глухих селах Херсонской области", - в Кристалле с теплотой вспоминают умершую активистку
Катерина Гандзюк и ФК Кристалл

Умершая 4 ноября общественно-политическая активистка Екатерина Гандзюк, на которую в конце июля было совершено нападение с применением серной кислоты, имела отношение и к футболу.

И.о. управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник мэра Херсона внесла весомый вклад в создание в 2017 году Муниципального футбольного клуба Кристалл Херсон вместо частного ФК Кристалл Херсон, который снялся с соревнований.

Футбол 24 пообщался об этом с директором второлигового Кристалла Сергеем Шевцовым, который сейчас является исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки по собственному желанию в середине сентября Александра Овчинникова.

– Когда Екатерина Гандзюк начала помогать возрождать Кристалл? Как это произошло?

– Как вы знаете, раньше у нас был частный клуб, на которой выделялись средства из городского бюджета. Это была, так сказать, не совсем правильная схема. В конце концов, этот клуб прекратил свое существование.

И как раз в тот момент, когда владельцы клуба начали заявлять, что они будут снимать Кристалл с соревнований, Катя очень активно включилась в сохранение профессионального футбола. С мэром Херсона, с его замом – они входили в рабочую группу. Она была очень активной в этом плане, помогала всеми возможными средствами.

Катя Гандзюк была одним из двигателей сохранения профессионального футбола в Херсоне. Мы создали муниципальный клуб как коммунальное предприятие и поставили все на правильный лад.

Она была рядом с нами, когда клуб делал свои первые шаги на новом этапе, поддерживала нас, всегда была на стадионе. Даже когда мы только начали играть в чемпионате области в апреле 2017 года, в самых глухих селах Херсонской области мы постоянно видели ее на матчах, она поддерживала клуб.

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– Она раньше имела какое-то отношение к футболу?

– Она включилась в эту историю, потому что понимала, что футбол в Херсоне должен жить. Я скажу, что многие включился в создание футбольного клуба. Когда был ранее частный клуб, то в нем не всё всех устраивало, и не всем он был интересен.

А тут возникла идея создания муниципального клуба, когда он принадлежит не частным лицам, а городу. И это все поддержали, а Гандзюк была активным участником создания этого клуба.

– Как отреагировали в клубе на то, что произошло с Гандзюк в конце июля?

– Конечно, для всех ребят это был шок. Они видели ее на трибунах, чувствовали ее поддержку и в середине клуба. Руководство нашего клуба всегда общалось с ней, мы думали, как популяризировать клуб, популяризировать футбол. Они всегда была с нами на связи, в контакте.

Мы все были в шоке, поддерживали ее. Футболисты решили выйти с плакатом в ее поддержку (перед матчем 3-го тура Второй лиги с Никополем 5 августа – Футбол 24), фанаты также вывешивали плакаты в ее поддержку.

Я не знаю, как развивается ситуация со следствием, но, конечно, хотелось бы, чтобы очень жестко наказали виновных, нашли их.

Роман Ляшенко, Футбол 24

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