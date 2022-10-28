22-й Мундіаль в історії стане найдорожчим в історії проведення чемпіонатів світу. Розповідаємо, на що пішли кошти.

Вже 20 листопада у Катарі стартує найголовніша футбольна подія чотириріччя. На підготовку до ЧС на близько-східному півострові витратили близько 200 мільярдів доларів та життя 6,5 тисячі робітників (за даними The Guardian). Редакція Футбол 24 пропонує познайомитися з об’єктами, на які катарська влада витратила шалені кошти.

6 "пенсіонерів" Мундіалю: для кого ЧС в Катарі стане останнім?