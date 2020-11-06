Кат Мілана встановив унікальний рекорд єврокубків
Форвард Лілля Юсуф Язиджі демонструє неймовірну результативність у поточному сезоні Ліги Європи.
Бомбардир "догів" у першому турі шокував хет-триком Спарту, а вчора повторив цей трюк і з Міланом.
Перша поразка Мілана за 25 матчів у відеоогляді розгрому від Лілля
Цікаво, що подвиги Язиджі припали на гостьові поєдинки, а от вдома проти Селтіка забити не вдалось. Це перший випадок в історії єврокубків, коли гравець оформив два хет-трики на виїзді упродовж одного сезону, інформує Opta.
Додамо, що саме Язиджі з 6 голами очолює бомбардирські перегони Ліги Європи. У низки найближчих переслідувачів турка 4 точні удари.
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