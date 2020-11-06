Бомбардир "догів" у першому турі шокував хет-триком Спарту, а вчора повторив цей трюк і з Міланом.

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Цікаво, що подвиги Язиджі припали на гостьові поєдинки, а от вдома проти Селтіка забити не вдалось. Це перший випадок в історії єврокубків, коли гравець оформив два хет-трики на виїзді упродовж одного сезону, інформує Opta.

Додамо, що саме Язиджі з 6 голами очолює бомбардирські перегони Ліги Європи. У низки найближчих переслідувачів турка 4 точні удари.

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