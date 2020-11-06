Бомбардир "догов" в первом туре шокировал хет-триком Спарту, а вчера повторил этот трюк и с Миланом.

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Интересно, что подвиги Языджи пришлись на гостевые поединки, а вот дома против Селтика забить не удалось. Это первый случай в истории еврокубков, когда игрок оформил два хет-трика на выезде в течение одного сезона, информирует Opta.

Добавим, что именно Языджи с 6 голами возглавляет бомбардирские гонки Лиги Европы. У ряда ближайших преследователей турка 4 точных удара.

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