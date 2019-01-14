toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ДИНАМО

Касимпаша націлилась на голкіпера Динамо

12:26 1613 Читать на русском
Касимпаша націлилась на голкіпера Динамо
Артур Рудько / Фото: ФК Динамо

Турецький клуб претендує на воротаря київського Динамо.

Касимпаша має намір підписати голкіпера Динамо у разі невдачі з трансфером воротаря Удінезе Сімона Скуффета, повідомляє Sky Sport Italia.

Буено приєднався до Динамо на зборах в Іспанії

Портал не уточнює, хто саме з воротарів киян входить у сферу інтересів турецького клубу.

Зазначимо, що на збори з киянами у Марбелью не полетів Артур Рудько.

Теги
Динамо Динамо Трансфери Касимпаша Касимпаша
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
18
хв
Кальярі
18:30
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук