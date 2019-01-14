Касимпаша націлилась на голкіпера Динамо

Турецький клуб претендує на воротаря київського Динамо.

Касимпаша має намір підписати голкіпера Динамо у разі невдачі з трансфером воротаря Удінезе Сімона Скуффета, повідомляє Sky Sport Italia.

Буено приєднався до Динамо на зборах в Іспанії

Портал не уточнює, хто саме з воротарів киян входить у сферу інтересів турецького клубу.

Зазначимо, що на збори з киянами у Марбелью не полетів Артур Рудько.