Буено приєднався до Динамо на зборах в Іспанії

Хавбек Динамо Вітор Буено прибув у розташування киян у Марбельї.

Вчора київське Динамо прибуло до Іспанії на перший збір та провело там перше тренування.

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У тренуванні взяв участь і Вітор Буено, який прибув до розташування команди безпосередньо в Марбельї.

Також перше тренування з основною командою "біло-синіх" провів 16-річний голкіпер Руслан Нещерета.