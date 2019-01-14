toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ДИНАМО

Буено приєднався до Динамо на зборах в Іспанії

11:50 778 Читать на русском
Буено приєднався до Динамо на зборах в Іспанії
Вітор Буено / Фото: соцмережі

Хавбек Динамо Вітор Буено прибув у розташування киян у Марбельї.

Вчора київське Динамо прибуло до Іспанії на перший збір та провело там перше тренування.

Зінченко заявив про бажання залишитись в Манчестер Сіті

У тренуванні взяв участь і Вітор Буено, який прибув до розташування команди безпосередньо в Марбельї.

Також перше тренування з основною командою "біло-синіх" провів 16-річний голкіпер Руслан Нещерета.

Теги
Динамо Динамо Вітор Буено Вітор Буено
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
16
хв
Кальярі
18:30
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук