Роналду проводить 18-й сезон у Лізі чемпіонів поспіль – більше лише у Касільяса
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду продовжує творити історію.
У матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти Ференцвароша зі стартових хвилин у складі Ювентуса на поле вийшов португальський нападник Кріштіану Роналду.
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Цей сезон став для 35-річного форварда 18-м у найпрестижнішому єврокубковому турнірі, повідомляє OptaJoe. Це друга за тривалістю серія в історії ЛЧ.
Кращий результат у цьому показнику лише у екс-голкіпера Реала і Порту Ікера Касільяса – іспанець відіграв у Лізі чемпіонів 20 сезонів поспіль (з сезону-1999/00 по сезон-2018/19).
Нагадаємо, Роналду пропустив перші дві гри поточного розіграшу елітного турніру (проти Динамо (2:0) і Барселони (0:2)) через коронавірус. До слова, португалець вигравав Лігу чемпіонів п'ять разів.