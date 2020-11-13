"С момента моего инфаркта прошло уже полтора года, кардиолог дал мне разрешение жить нормальной жизнью. Чем займусь? Естественно, останусь в футболе. Я вижу много вариантов, где я мог бы быть полезен.

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Если стану тренером, то буду похож, скорее всего, на Зидана, Дель Боске или Анчелотти. Хотя у меня был другой характер на поле.

Из нынешних вратарей мне нравятся Тер Штеген и Облак, они очень важны для своих команд. Куртуа в Реале тоже играет на должном уровне. Эти трое для меня выше всех других", – цитирует Касильяса Marca.

Напомним, 39-летний Икер в течение 16-ти сезонов защищал цвета мадридского Реала, а в 2015-м перебрался в Порту.

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