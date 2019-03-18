Касільяс назвав свої улюблені клуби з 10-ти найсильніших чемпіонатів світу

Легендарний воротар Реала, а нині голкіпер Порту Ікер Касільяс поділився своїми футбольними симпатіями.

Ікер Касільяс назвав у твіттері по одному улюбленому клубу з 10-ти найсильніших чемпіонатів світу.

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Якщо іспанського та португальського фаворита Каса можна було легко передбачити, то інші представники своїх чемпіонатів у списку Ікера відверто здивували.

Нагадаємо, такий флеш-моб раніше підтримали мексиканський захисник Мігель Лаюн та хавбек Барселони Серхіо Бускетс.