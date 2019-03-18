Касільяс назвав свої улюблені клуби з 10-ти найсильніших чемпіонатів світу

Україна — 18:53 4726
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Ворскла у матчі з трьома пенальті зіграла внічию проти Арсенала-Київ та пролетіла повз першу шістку УПЛ
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Шахтар – Динамо: головна битва чвертьфіналу Кубка України відбудеться 7 квітняКубок України — 18:23 226
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Шевченко прокоментував зміну громадянства Мораєса, який вже завтра може приєднатися до збірноїЗбірна України — 18:00 3807
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Євро-2020: Україна розпочала підготовку до перших матчів відбору – пряма трансляція прес-конференції Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 16:40 1447
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Збірна України зібралась в Києві перед матчем з ПортугалієюЄвро-2020 — 16:27 2298