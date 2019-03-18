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Касильяс назвал свои любимые клубы из 10-ти сильнейших чемпионатов мира

19:28 208 Читати українською
Касильяс назвал свои любимые клубы из 10-ти сильнейших чемпионатов мира
Икер Касильяс / Фото El Periódico

Легендарный вратарь Реала, а ныне голкипер Порту Икер Касильяс поделился своими футбольными симпатиями.

Икер Касильяс назвал в твиттере по одному любимому клубу из 10-ти сильнейших чемпионатов мира.

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Если испанского и португальского лидера Каса можно было легко предсказать, то другие представители своих чемпионатов в списке Икера откровенно удивили.

Напомним, такой флеш-моб ранее поддержали мексиканский защитник Мигель Лайюн и хавбек Барселоны Серхио Бускетс.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Порту Порту Испания Икер Касильяс Икер Касильяс
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