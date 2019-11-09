Каштру пояснив, чому Сікан так нечасто з’являється на полі

Головний тренер донецького Шахтаря поділився думками щодо перспектив Данила Сікана у складі "гірників".

"Для мене важливо, що відбувається щодня на тренуваннях. Ми зараз говоримо про Сікана, який все-таки ще гравець U-19. Він росте і додає, але ми повинні бути дуже обережними. Дуже часто люди думають, що якщо ми ставимо молодого гравця, то даємо йому можливість. Іноді буває і так, що ми його цим вбиваємо. Ми повинні правильно підготувати гравців. Для них важливо інтегруватися в команду, коли вони будуть повністю готові до неї увійти.

Молоді хлопці дуже багато нам дають. Наскільки я розумію процес вирощування молодого гравця, хлопці повинні ще багато чого досягти, щоб грати постійно. Зараз саме такий процес проходить у Сікана. У нього є можливість бути у першій команді, хоча він гравець U-19. Йому потрібно дуже багато працювати, щоб частіше виходити на поле і заробити можливість грати в стартовому складі. Він уже грав за першу команду, він тренується з нею, грає за U-19 і дубль. Це три щаблі, на яких Сікан повинен себе показувати.

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На початку у нього були дуже великі складнощі. Зараз його відсоток точності ударів значно збільшився. У нього вже склалися певні взаємини з воротами. Сподіваємося, що найближчим часом він зможе себе показати. Світ футболу нам говорить, що нападники стають дорослими і повністю підготовленими для вищого рівня в 24-25 років. Можливо, Сікан буде трохи іншим і зможе зробити те, до чого не звик футбольний світ – в юному віці бути більш ефективним. Найчастіше хлопці в такому віці найуспішніше виступають на флангах, крайніми захисниками. Начебто немає жодного нападника в світі, який в 18-19 років показує щось екстраординарне. Але ми сподіваємося, що таким буде Сікан", – розповів Каштру в інтерв’ю виданню Tribuna.

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