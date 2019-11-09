Каштру объяснил, почему Сикан так редко появляется на поле

Главный тренер донецкого Шахтера поделился мыслями о перспективах Даниила Сикана в составе "горняков".

"Для меня важно, что происходит ежедневно на тренировках. Мы сейчас говорим о Сикане, который все-таки еще игрок U-19. Он растет и прибавляет, но мы должны быть очень осторожными. Очень часто люди думают, если мы ставим молодого игрока, то даем ему возможность. Иногда бывает и так, что мы его этим убиваем. Мы должны правильно подготовить игроков. Для них важно интегрироваться в команду, когда они будут полностью готовы в нее войти.

Молодые ребята очень многое нам дают. Насколько я понимаю процесс выращивания молодого игрока, ребята должны еще многого добиться, чтобы играть постоянно. Сейчас такой процесс проходит у Сикана. У него есть возможность быть в первой команде, хотя он игрок U-19. Ему нужно очень много работать, чтобы чаще выходить на поле и заработать возможность играть в стартовом составе. Он уже играл за первую команду, он тренируется с ней, играет за U-19 и дубль. Это три ступени, на которых Сикан должен себя показывать.

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В начале у него были очень большие сложности. Сейчас его процент точности ударов намного увеличился. У него уже сложились определенные взаимоотношения с воротами. Надеемся, что в ближайшее время он сможет себя показать. Мир футбола нам говорит, что нападающие становятся взрослыми и полностью подготовленными для высшего уровня в 24-25 лет. Возможно, Сикан будет немного другим и сможет сделать то, к чему не привык футбольный мир – в юном возрасте быть более эффективным. Чаще всего ребята в таком возрасте более успешно выступают на на флангах, крайними защитниками. Вроде бы нет ни одного нападающего в мире, который в 18-19 лет показывает что-то экстраординарное. Но мы надеемся, что это будет Сикан", – рассказал Каштру в интервью изданию Tribuna.

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