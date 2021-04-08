Головний тренер "помаранево-чорних" Луїш Каштру розповів, завдяки чому донецький клуб досягає успіхів як в Україні, так і за кордоном.

"Шахтар – цілістна і складна структура. Мій тренерський штаб відчуває себе у Шахтарі чудово.

Каштру пояснив, чому почувався впевнено під час приходу у Шахтар

Ми успішні завдяки роботі абсолютно всіх деталей – тренера, адміністрації, гравців, персоналу, генерального директора і президента. Всі ми важливі і виконуємо одну місію, це змушує нас бути успішними. У нас постійні зустрічі з адміністрацією та президентом клубу, ми вирішуємо, що нам потрібно.

У Шахтаря є все – це топовий клуб. Нещодавно португальські ЗМІ питали мене, чи зміг би Шахтар боротися за титул в чемпіонаті Португалії. Без сумніву. Шахтар – кандидат на перемогу в португальській лізі, разом з Бенфікою та Порту", – сказав Каштру в інтерв'ю YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, минулого року "гірники" стали чемпіонами України, випередивши Динамо на рекордні 23 залікові бали. Зараз Шахтар відстає від киян на 7 пунктів після 20-ти зіграних турів.

Каштру "відправляють" у відставку, але його призначення у Шахтар повністю себе виправдало