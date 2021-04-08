Главный тренер "помаранево-черных" Луиш Каштру рассказал, благодаря чему донецкий клуб достигает успехов как в Украине, так и за рубежом.

"Шахтер – целостная и сложная структура. Мой тренерский штаб чувствует себя в Шахтере замечательно.

Каштру объяснил, почему чувствовал себя уверенно во время прихода в Шахтер

Мы успешны благодаря работе абсолютно всех деталей – тренера, администрации, игроков, персонала, генерального директора и президента. Все мы важны и выполняем одну миссию, это заставляет нас быть успешными. У нас постоянные встречи с администрацией и президентом клуба, мы решаем, что нам нужно.

У Шахтера есть все – это топовый клуб. Недавно португальские СМИ спрашивали меня, смог бы Шахтер бороться за титул в чемпионате Португалии. Вне всякого сомнения. Шахтер – кандидат на победу в португальской лиге, вместе с Бенфикой и Порту", – сказал Каштру в интервью YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, в прошлом году "горняки" стали чемпионами Украины, опередив Динамо на рекордные 23 зачетные баллы. Сейчас Шахтер отстает от киевлян на 7 пунктов после 20-ти сыгранных туров.

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