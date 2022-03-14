Катарський Аль-Духайль погодився достроковго відпустити свого наставника Луїша Каштру, повідомляє офіційний сайт "червоних лицарів".

Каштру погодився очолити Корінтіанс – екс-тренер Шахтаря готовий заплатити нинішньому клубу за розрив угоди

Керівництво клубу пішло назустріч побажанням португальця продовжити кар'єру в чемпіонаті Бразилії. 61-річний фахівець повинен відпрацювати свій контракт ще 4 дні – до 18 березня. Раніше повідомлялось, що Каштру веде переговори з Ботафого та Корінтіансом.

Нагадаємо, португалець свого часу очолював донецький Шахтар, з яким виграв золото УПЛ в сезоні 2019/20.

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