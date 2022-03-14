Катарский Аль-Духайль согласился досрочно отпустить своего наставника Луиша Каштру, сообщает официальный сайт "красных рыцарей".

Каштру согласился возглавить Коринтианс – экс-тренер Шахтера готов заплатить нынешнему клубу за разрыв соглашения

Руководство клуба пошло навстречу пожеланиям португальца продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. 61-летний специалист должен отработать свой контракт еще 4 дня – до 18 марта. Ранее сообщалось, что Каштру ведет переговоры с Ботафого и Коринтиансом.

Напомним, португалец в свое время возглавлял донецкий Шахтер, с которым выиграл золото УПЛ в сезоне 2019/20.

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