"Таких футболістів як Марлос, Тайсон, Патрік, Мораєс не можна тримати на лавці запасних. Це бомба уповільненої дії. Вони повинні або грати, або йти. Якщо є можливість їх відпустити, то потрібно відпускати.

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Атмосфера в команді буде дуже і дуже погана. З таким досвідом гравці на лавці сидіти не можуть. З одним ще можна впоратися, але це ціла група бразильців. Уявіть, що зараз 4-5 досвідчених гравців будуть сидіти в запасі. Тренери будуть змінюватися кожні два місяці.

Думаю, що це питання буде вирішене після закінчення чемпіонату. Ми часто говоримо про Каштру, але я б не вішав усіх собак на нього. Це тренер, але є ще люди, які теж приймають рішення.

Рінат Леонідович – терпляча людина. Ахметов завжди чекає до останнього і дає шанс кожному тренеру, а й у нього є запас міцності. Для менеджменту клубу гра з Ромою була набагато важливішою, ніж для футболістів. І вона була програна бездарно.

Не знаю, хто зараз може щось зробити. Можливо Срна зі своїм авторитетом знайде можливість переконати досвідчених хлопців дограти з тим бажанням, яке у них було раніше. Гравцям насправді теж потрібно розуміти, що донецький Шахтар – не просто трамплін. Це клуб, який забезпечив життя їм та їхнім дітям. Потрібно мати повагу до клубу, і з таким настроєм, як зараз, виходити і грати – неприпустимо", – заявив Севідов у подкасті "Халат Мілевського".

Нагадаємо, Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи був розгромлений італійською Ромою з рахунком 3:0 і, фактично, втратив шанси на вихід у чвертьфінал турніру.

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