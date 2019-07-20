Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями після товариського матчу з Олімпіком (3:0).

"Перший тайм був нестабільним, іноді втрачали м'яч дуже швидко. Це дозволило супернику проводити кілька контратак. Нашій команді такого не можна дозволяти.

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Був відмінний другий тайм з дуже якісним футболом, контролювали все, в обороні не давали ніякої можливості створювати небезпечні моменти супернику. Було кілька гольових моментів, красиві голи. Загалом сподобалася гра. Матч з Олімпіком – остання репетиція перед Динамо.

На щастя, у нас дуже багато дуже хороших гравців. Є дуже велика конкуренція між ними. Думаю, вчора і сьогодні було доведено, що кожен з хлопців може бути частиною стартового складу. Якщо ви хочете пов'язати сьогоднішній склад з тим, який буде грати з Динамо, то це не так просто. У нас цілий тиждень попереду.

Головне, щоб хлопці були задоволеними, щоб відчували себе комфортно. У нас є абсолютно всі умови, щоб працювати на нашому найкращому рівні і показувати найкращу гру", – цитує Каштру прес-служба Шахтаря.

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