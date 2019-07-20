Каштру: Матч с Олимпиком – последняя репетиция перед Динамо

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями после товарищеского матча с Олимпиком (3:0).

"Первый тайм был нестабильным, иногда теряли мяч очень быстро. Это позволило сопернику проводить несколько контратак. Нашей команде такого нельзя позволять.

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Был отличный второй тайм с очень качественным футболом, контролировали все, в обороне не давали никакой возможности создавать опасные моменты сопернику. Было несколько голевых моментов, красивые голы. В общем понравилась игра. Матч с Олимпиком – последняя репетиция перед Динамо.

К счастью, у нас очень много очень хороших игроков. Есть очень большая конкуренция между ними. Думаю, вчера и сегодня было доказано, что каждый из ребят может быть частью стартового состава. Если вы хотите связать сегодняшний состав с тем, который будет играть с Динамо, то это не так просто. У нас целая неделя впереди.

Главное, чтобы ребята были довольны, чтобы чувствовали себя комфортно. У нас есть абсолютно все условия, чтобы работать на нашем лучшем уровне и показывать лучшую игру", – цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

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