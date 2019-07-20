Шахтар легко розібрався з Олімпіком у спарингу – урок комбінаційного футболу від Каштру для екс-гравця Реала

Шахтар у товариському поєдинку без проблем обіграв донецький Олімпік. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Олімпік – 3:0

Голи: Алан Патрік, 26, 57, Мораєс, 89

Вчора, 19 липня, сьогоднішні суперники провели ще по одній товариській грі. Підопічні Луїша Каштру перемогли дебютанта УПЛ –Колос із Ковалівки з рахунком 2:0. А Олімпік в Харкові здолав Металіст 1925 – 3:0.

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З перших хвилин звітного поєдинку Шахтар заволодів ініціативою, створюючи тиск на ворота суперника. Олімпік намагався гостро відповідати під час котратак або стандартних положень. Стартова активність принесла дивіденди "гірникам" в середині першого тайму. Жуніор Мораєс розігнав атаку гірників, віддав передачу наліво на Тайсона. Той пробив, але голкіпер Олімпіка відбив м'яч, однак першим на добиванні виявився Алан Патрік, який і відкрив рахунок.

Після забитого гола Шахтар продовжив контролювати м'яч, але створити по-справжньому гострих моментів підопічним Луїша Каштру не вдавалося. Команда Жуліо Сезара діяла незлагоджено і не могла нічого протиставити "гірникам".

У другому таймі ситуація на полі не змінилася. Вже на на 57-й хвилині дубль оформив Алан Патрік, цього разу після прострілу зліва від Ісмаїлі, забивши без перешкод з меж воротарського майданчика.

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В середині другої половини тренери провели низку замін, що кардинально на перебіг матчу не вплинуло. Шахтар атакував, а Олімпік намагався захищатися. Регулярно від пропущеного гола свою команду рятував Бетім, але на 89-й хвилині навіть він виявився безсилим. Гольову контратаку "гірників" розпочав Андрій Пятов. Тайсон втік від захисників, відпасував на Жуніора Мораєса, і той влучним ударом завершив комбінацію своїх партнерів.

Підсумкові 3:0 на користь Шахтаря. Підопічні Луїша Каштру не помітили команду Жуліо Сезара, а Олімпік виявився не готовий до зустрічі з таким суперником.

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