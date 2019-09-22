Шахтар мінімально переграв Десну й закріпив лідерство в УПЛ

Чернігівська Десна ледь не відібрала очки в донецького Шахтаря в рамках 8-го туру Прем'єр-ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Активніше поєдинок розпочали господарі поля. Сіверяни з перших хвилин взяли під контроль м'яч, а в "гірників" нічого не клеїлося в атаці, що в рамках українського чемпіонату трапляється нечасто. Стартові потуги Десни завершилися неточним ударом Мостового. Натомість чернігівці ледь не привезли гол у власні ворота на 7-й хвилині – хтось із оборонців втратив м'яч на рівному місці, тому лише вчасний вихід голкіпера команди Рябоконя врятував ситуацію.

Десна – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

А в атаці у відповідь Десна претендувала на пенальті: Тете підкотився під Картушова в штрафному майданчику, зачепив ногу та м'яч, але свисток Катерини Монзуль промовчав. Тут же Картушов небезпечно прострілював із лівого флангу, але захист донеччан зіграв на відбій. Шахтар мав заспокоювати гру після моментів Мораєса, та Жуніор змарнував відразу дві нагоди. Спочатку форвард замість того, щоб добити м'яч у сітку після парированого Пастом перед собою удару Тайсона, завалив оборонця. А потім не зміг замкнути простріл Ісмаїлі, пробивши з кількох метрів над воротами, хоча ніхто бразильському українцю не заважав.

За таке марнотратство "гірників" цілком міг покарати Калітвінцев. Списаний Динамо хавбек утік правим флангом, змістився до центру й цілив у дальній кут, але м'яч розминувся зі стійкою. Зрештою, те, що не вдалося одному натуралізованому українцю, зробив інший. На 22-й хвилині Болбат вкинув аут на Марлоса, той обігрався з Тайсоном, вискочив на побачення з Пастом і спокійно підсік м'яч над воротарем – 0:1!

Уже за 5 хвилин Марлос міг записати до активу дубль, але не зміг завдати акцентованого удару після традиційного прострілу Ісмаїлі. Десна ледь не покарала Шахтар в наступній атаці. Філіппов із правого флангу ввірвався до штрафного, хитнув захисника й пробив у дальній кут, але Пятов зумів парирувати удар. Картушов спробував добити, та оборонці заблокували.

Шахтар зробив спробу заколисати суперника, розпочавши звичне перекатування м'яча в середині поля. Та все ж тайм завершився під акомпанемент напівмоментів Десни. Зокрема, Філіппову не вдалося точно пробити після пасу Картушова, а два поспіль стандарти (штрафний і кутовий) в компенсований арбітром час завершилися нічим.

Початок другої половини гри теж був за чернігівцями. Поки донеччани були думками в роздягальні, сіверяни тримали оборону суперника в постійній напрузі. Щоправда, фатальних збоїв захисні редути Шахтаря собі не дозволяли. А в моменти, коли безсилим був хтось із оборонців, у гру впевнено вступав Пятов.

Так, наприклад, на 55-й хвилині Богданов потужно пробив метрів із 25-ти, та голкіпер збірної України впорався з цим пострілом. А небезпечну подачу від Мостового з лівого флангу кількома хвилинами пізніше подалі вибив хтось із захисників "помаранчево-чорних". Такий хід подій спровокував нервозність у діях донеччан, що призвело до "гірчичників" від Монзуль для Тайсона та Мораєса за зайві розмови.

Десна продовжила володіти територією та зберегла акцент на дальні удари. Так здалеку після відскоку били Калітвінцев – заблокували оборонці, та Богданов (двічі)), отримавши пас від Імерекова, але під його "гармату" кинувся Кривцов, а також метрів із 30-ти – Пятов відбив перед собою!

Охолодити запал сіверян на 83-й хвилині міг Ісмаїлі, але після стінки з Тайсоном не зміг переграти Паста в ближньому бою, та й лайнсвумен у цьому епізоді підняла прапорець, зафіксувавши офсайд. Завершували поєдинок команди взагалі без центру поля – Десна могла забити після стандарту на другій доданій арбітром хвилині (ніхто так і не зміг пробити), а Шахтар втік в контратаку, та потужний удар Соломона намертво впіймав Паст.

Отже, мінімальна перемога Шахтаря, яка дозволила "гірникам" збільшити відрив на чолі турнірної таблиці до 10 очок. Наразі в активі підопічних Луїша Каштру 24 очки. У Десни, яка йде другою, 14 балів.