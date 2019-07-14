Каштру: Дербі Динамо і Шахтаря таке ж як протистояння Порту – Бенфіка в Португалії

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру порівняв дербі з Динамо з протистоянням португальських грандів.

"Переживав такі матчі як Порту – Бенфіка в півфіналі Кубка і чемпіонату Португалії. У Шахтаря і Динамо таке ж дербі. Я знаю, що ці поєдинки значать для уболівальників і для нас.

Каштру оцінив рівень УПЛ

Ми повинні бути на своєму найкращому рівні, щоб домогтися результату. Емоційно ці матчі відрізняються, але це не означає, що інші ігри не такі важливі.

Суперкубок – певний фінал, в якому відразу розігрується титул. Всі, хто працює в футболі, прекрасно розуміє, що значить дербі або Класіко для будь-якого клубу", – розповів Каштру в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати