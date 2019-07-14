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Каштру: Дерби Динамо и Шахтера такое же как противостояние Порту – Бенфика в Португалии

17:38 75 Читати українською
Каштру: Дерби Динамо и Шахтера такое же как противостояние Порту – Бенфика в Португалии
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру сравнил дерби против Динамо с противостоянием португальских грандов.

"Переживал такие матчи как Порту – Бенфика в полуфинале Кубка и чемпионата Португалии. У Шахтера и Динамо такое же дерби. Я знаю, что эти поединки значат для болельщиков и для нас.

Каштру оценил уровень УПЛ

Мы должны быть на своем лучшем уровне, чтобы добиться результата. Эмоционально эти матчи отличаются, но это не значит, что другие игры не столь важны.

Суперкубок – определенный финал, в котором сразу разыгрывается титул. Все, кто работает в футболе, прекрасно понимают, что значит дерби или Классико для любого клуба", – рассказал Каштру в комментарии официальному сайту Шахтера.

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