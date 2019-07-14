Каштру: Дерби Динамо и Шахтера такое же как противостояние Порту – Бенфика в Португалии

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру сравнил дерби против Динамо с противостоянием португальских грандов.

"Переживал такие матчи как Порту – Бенфика в полуфинале Кубка и чемпионата Португалии. У Шахтера и Динамо такое же дерби. Я знаю, что эти поединки значат для болельщиков и для нас.

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Мы должны быть на своем лучшем уровне, чтобы добиться результата. Эмоционально эти матчи отличаются, но это не значит, что другие игры не столь важны.

Суперкубок – определенный финал, в котором сразу разыгрывается титул. Все, кто работает в футболе, прекрасно понимают, что значит дерби или Классико для любого клуба", – рассказал Каштру в комментарии официальному сайту Шахтера.

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