Каштру – про спаринг з Войводиною: Це було приємне тренування

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру оцінив виступ своїх підопічних у контрольному матчі проти Войводини (1:1).

"Так, я дуже задоволений діями молодих гравців. Був цікавий матч, хлопці домінували, віддавалися грі. Були принципи, які ми відпрацьовували в останні 2 дні, додали їх у роботу на полі. Продовжуємо в тому ж дусі.

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Ми вже знали, що після вчорашнього матчу сьогодні будемо не в своїх найкращих кондиціях. Але було важливо, що хлопці застосували принципи в грі. Команді вдавалося розігрувати втрьох, вчотирьох, команда була завжди дуже компактна. Абсолютно задоволений роботою хлопців.

Гра Фернандо на позиції центрфорварда? У нас є кілька гравців на фланзі, Фернандо може в цей час виступати на позиції нападника. Зараз розглядаємо його, але у нас є Сікан, Мораєс і Фернандо, які можуть грати на позиції "дев'ятки". Він робить свої перші кроки, будемо продовжувати його награвати. Будемо розвивати, щоб він відчував себе якомога комфортніше на цій позиції.

Пробитися крізь оборону суперника було дуже складно. Ми повністю домінували, пропустили лише через автогол. Не так часто до наших воріт доходили. Глибока оборона суперників змушує нас шукати варіативність в грі. Атаки з правого, лівого флангу. Потрібно було більше терпіння. Але це було приємне тренування, де ми виконали те, що напрацьовували раніше", – наводить слова Каштру Tribuna з посиланням на прес-службу Шахтаря.

До слова, свій наступний контрольний матч "гірники" проведуть 5 лютого проти Македонії ГП.

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