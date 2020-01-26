Каштру – о спарринге с Войводиной: Это была приятная тренировка

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру оценил выступление своих подопечных в контрольном матче против Войводины (1:1).

"Да, я очень доволен действиями молодых игроков. Был интересный матч, ребята доминировали, отдавались игре. Были принципы, которые мы отрабатывали в последние 2 дня, добавили их в работу на поле. Продолжаем в том же духе.

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Мы уже знали, что после вчерашнего матча сегодня будем не в своих лучших кондициях. Но было важно, что ребята применили принципы в игре. Команде удавалось разыгрывать втроем, вчетвером, команда была всегда очень компактная. Абсолютно доволен работой ребят.

Игра Фернандо на позиции центрфорварда? У нас есть несколько игроков на фланге, Фернандо может в это время выступать на позиции нападающего. Сейчас рассматриваем его, но у нас есть Сикан, Мораес и Фернандо, которые могут играть на позиции "девятки". Он делает свои первые шаги, будем продолжать его наигрывать. Будем развивать, чтобы он чувствовал себя как можно комфортнее на этой позиции.

Пробиться сквозь оборону соперника было очень сложно. Мы полностью доминировали, пропустили только из-за автогола. Не так часто до наших ворот доходили. Глубокая оборона соперников заставляет нас искать вариативность в игре. Атаки с правого, левого фланга. Нужно было больше терпения. Но это была приятная тренировка, где мы выполнили то, что нарабатывали ранее", – приводит слова Каштру Tribuna со ссылкой на пресс-службу Шахтера.

К слову, свой следующий контрольный матч "горняки" проведут 5 февраля против Македонии ГП.

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