Екс-гравець Валенсії Кар'ю завітав до Києва та взяв участь у зйомках в українському серіалі

Екс-нападник збірної Норвегії, Астон Вілли, Валенсії та ще низки клубів Джон Кар'ю завітав до Києва і взяв участь у зйомках в українському серіалі.

"Я приїхав до Києва на зйомки серіалу. Проведу кілька днів в Україні. Сподіваюся, що повернуся сюди наступного року на довший період. Я вже був у Києві тричі. Чудове місто. Мені тут надзвичайно подобається. Цей візит істотно відрізняється від попередніх. Тоді я грав проти Динамо Київ. А зараз граю у кіно.

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Важко описати повністю свого персонажа. Якщо коротко, то я граю хлопця, який працює у посольстві. Він шукає свій шлях у житті в Києві і потрапляє у різні халепи. У минулому мій герой був бійцем. Це – хороша комбінація. І Київ дуже вдале місце для нього.

Динамо Київ – дуже хороша команда. Але коли ми зустрічалися, було холодно. Ми грали у листопаді і в лютому. Було дуууже холодно і ми програли обидва матчі. Хоча ні! Зачекайте, з Ліоном ми перемогли, а поступилися, коли я приїхав сюди з Русенборгом.

Я грав проти Шевченка. Мабуть, двічі чи тричі. Якось він забив два м’ячі у ворота моєї Астон Вілли. Він був дуже і дуже хорошим та сильним форвардом. Не хотів би грати футболіста в кіно. Всі знають, що я був гравцем. Мені подобається робити щось, що відрізняється від футболу", – передає слова Кар'ю FootballHub.

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