Экс-игрок Валенсии Карью посетил Киев и принял участие в съемках в украинском сериале

Экс-нападающий сборной Норвегии, Астон Виллы, Валенсии и еще ряда клубов Джон Карью посетил Киев и принял участие в съемках в украинском сериале.

"Я приехал в Киев на съемки сериала. Проведу несколько дней в Украине. Надеюсь, что вернусь сюда в следующем году на более длительный период. Я уже был в Киеве трижды. Прекрасный город. Мне здесь очень нравится. Этот визит существенно отличается от предыдущих. Тогда я играл против Динамо Киев. А сейчас играю в кино.

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Трудно описать полностью своего персонажа. Если коротко, то я играю парня, который работает в посольстве. Он ищет свой путь в жизни в Киеве и попадает в разные передряги. В прошлом мой герой был бойцом. Это – хорошая комбинация. И Киев очень удачное место для него.

Динамо Киев – очень хорошая команда. Но когда мы встречались, было холодно. Мы играли в ноябре и в феврале. Было ооочень холодно и мы проиграли оба матча. Хотя нет! Подождите, с Лионом мы победили, а уступили, когда я приехал сюда с Русенборгом.

Я играл против Шевченко. Пожалуй, дважды или трижды. Однажды он забил два мяча в ворота моей Астон Виллы. Он был очень и очень хорошим и сильным форвардом. Не хотел бы играть футболиста в кино. Все знают, что я был игроком. Мне нравится делать что-то, что отличается от футбола", – передает слова Карью FootballHub.

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