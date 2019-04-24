Карраскаль відзначився фантастичним голом за дубль Рівер Плейта

Вінгер Рівер Плейта Хорхе Карраскаль "запалює" у другій команді аргентинського гранда.

Карраскаль відзначився чудовим голом за дублюючу команду Рівер Плейта. Орендований у Карпат вінгер отримав м'яч за межами штрафного майданчика та, підловивши "круглого" у повітрі, відправив його за фантастичною дугою у ворота супреника.

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Удар вийшов настільки сильним та точним, що воротар суперника був безсилим. У підсумку, резервна команда Рівер Плейта здобула перемогу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, права на колумбійського футболіста належать львівським Карпатам, за Рівер Плейт Карраскаль виступає на правах оренди до кінця поточного року. Також у аргентинського гранда є право викупу футболіста.

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