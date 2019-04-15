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Карпати перевели Мегреміча у дубль, – ЗМІ

20:30 898 Читать на русском
Карпати перевели Мегреміча у дубль, – ЗМІ
Аді Мегреміч / фото: ФК Карпати

Боснійській захисник Карпат Аді Мегреміч виступатиме за дублюючий склад львів'ян.

Про рішення Карпат позбавити Мегреміча можливості займатися з основою повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Олег Ящук. За його словами, підставою для такого заходу стало те, що між гравцем та керівництвом клубу виникло непорозуміння фінансового характеру.

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Нагадаємо, що до Карпат Мегремич перейшов минулого літа із клубу Железнічар. У складі львів’ян футболіст відтоді зіграв 19 матчів, забивши при цьому один гол.

Відзначимо, що цього літа в боснійця завершується контракт з Карпатами.

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Теги
Карпати Карпати Аді Мегреміч Аді Мегреміч
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