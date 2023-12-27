Головний тренер Карпат Мирон Маркевич розповів про кадрову ситуацію в команді.

"Нам би дуже хотілося підписати хоча б трьох футболістів, щоб закрити проблемні місця. Зараз ведуться перемовини з потенційними новачками.

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Один гравець має невдовзі приїхати, він вже придбав квитки. Це лівий захисник з Колумбії.

Карпати виступають у Першій лізі, тож це породжує сумніви у процесі переговорів – чи варто їхати до нас. Основна робота проводитиметься вже по ходу другого кола, оскільки влітку ми хочемо ще трьох-чотирьох новачків підписати", – цитує Маркевича офіційний сайт "зелено-білих".

До слова, раніше повідомлялось, що львів'яни проявляють предметний інтерес до Єферсона Родальєга – 22-річного захисника колумбійського Енвігадо. Transfermarkt оцінює його у 650 тисяч євро.

Нагадаємо, Карпати на зимову паузу пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих.

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