Карпаты согласно данным аналитической системы YouControl увеличили уставный капитал с 200 до 400 млн гривен.

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В январе 2022 года условная стоимость клуба выросла с 50 млн гривен до 200 миллионов – такой она оставалась до последнего времени. Перед новым календарным годом уставный капитал снова был увеличен – на этот раз вдвое.

Также изменилась официальная электронная почта. Если раньше она называлась fckarpaty1963@ukr.net, то сейчас письма следует отправлять по адресу fckarpaty2020@ukr.net.

Напомним, Карпаты на зимнюю паузу ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных, и являются главным претендентом на выход в УПЛ.

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