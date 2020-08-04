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Карпаты определились с кандидатурами ассистентов главного тренера

16:26 - Читати українською
Карпаты определились с кандидатурами ассистентов главного тренера
Роман Гнатив / ФК Карпаты

Львовские Карпаты уже в ближайшее время объявят имена помощников главного тренера Романа Гнатива.

Ассистентами Романа Гнатива на тренерском мостике станут Богдан Стронцицкий и Александр Гринишин, сообщает Meta Ratings.

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К слову, Карпаты также попытаются сохранить команду U-19 в структуре клуба. Добавим, что недавно Роман Санжар покинул львовский клуб, а новым главным тренером назначили Романа Гнатива, который ранее работал с командой Карпат U-19. "Львам" в этом сезоне даже не удалось завершить сезон – за два неявки на матчи без уважительных причин УПЛ приняла решение досрочно снять команду с чемпионата.

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