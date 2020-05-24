Карпати вимагають від Рівер Плейт кругленьку суму за Карраскаля

"Зелено-білі" можуть вирішити фінансові проблеми, якщо "виб'ють" кошти зі своїх боржників.

Керівництво львівського клубу звернулось до аргентинського Рівер Плейт з вимогою сплатити борг за трансфер Хорхе Карраскаля, повідомляє видання Deportes.

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Нагадаємо, Карраскаль перейшов у львівські Карпати влітку 2017-го із Севільї, а взимку 2019 року приєднався до Рівер Плейт на правах оренди, після чого аргентинський клуб викупив гравця у "зелено-білих". Сума трансферу становила 2,5 млн євро – аргентинці зобов'язались перевести суму на рахунки українського клубу двома рівними траншами. Однак, як виявилось, Рівер Плейт виплатив львів'янам лише 500 тисяч євро, які були передбачені у договорі оренди, а ось за повноцінний продаж колумбійця так і не розрахувався.

До слова, Карраскалем останнім часом цікавиться низка європейських клубів – серед претендентів на 21-річного хавбека називають Бешикташ, Аякс, Фіорентину і Ювентус. У поточному сезоні Хорхе провів 8 матчів у Суперлізі Аргентини, в яких забив 2 м'ячі.

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