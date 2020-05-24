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Карпаты требуют от Ривер Плейт кругленькую сумму за Карраскаля

21:36 65 Читати українською
Карпаты требуют от Ривер Плейт кругленькую сумму за Карраскаля
Хорхе Карраскаль / Фото из открытых источников

"Зелено-белые" могут решить финансовые проблемы, если "выбьют" средства из своих должников.

Руководство львовского клуба обратилось к аргентинскому Ривер Плейт с требованием выплатить долг за трансфер Хорхе Карраскаля, сообщает издание Deportes.

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Напомним, Карраскаль перешел в львовские Карпаты летом 2017 года из Севильи, а зимой 2019-го присоединился к Ривер Плейт на правах аренды, после чего аргентинский клуб выкупил игрока у "зелено-белых". Сумма трансфера составила 2,5 млн евро – аргентинцы обязались перевести сумму на счета украинского клуба двумя равными траншами. Однако, как оказалось, Ривер Плейт выплатил львовянам только 500 тысяч евро, которые были предусмотрены в договоре аренды, а вот за полноценную продажу колумбийца так и не рассчитался.

К слову, Карраскалем последнее время интересуется ряд европейских клубов – среди претендентов на 21-летнего хавбека называют Бешикташ, Аякс, Фиорентину и Ювентус. В текущем сезоне Хорхе провел 8 матчей в Суперлиге Аргентины, в которых забил 2 мяча.

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Теги
Карпаты Карпаты Ривер Плейт Ривер Плейт футбольные финансы Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
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