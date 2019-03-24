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Карпати розгромили Ниву Т у товариському матчі – 4:1 – відео голів та огляд зустрічі

22:22 66 Читать на русском
Карпати розгромили Ниву Т у товариському матчі – 4:1 – відео голів та огляд зустрічі
Карпати

Карпати зустрілись з тернопільською Нивою у контрольному матчі.

Товариський матч

Карпати – Нива Т – 4:1

Голи: Йода, 13, Варгас, 31, Гуцуляк, 36, Бусько, 45 – Литовченко, 29

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Карпати активно почали поєдинок проти представника Другої ліги України. Підопічні Фабрі Гонсалеса відзначились вже на 13 хвилині матчу, згодом Нива відновила паритет, але ще у першому таймі пропустила тричі.

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У другому таймі голів команди не забивали, відтак – впевнена перемога львівської команди з рахунком 4:1.

Теги
Карпати Карпати Нива Тернопіль Нива Тернопіль Відеоновини Товариські матчі
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