Карпати попрощались з черговим легіонером

Гішам Лейоус відтепер не є гравцем "зелено-білих", інформує офіційний сайт клубу.

Карпати офіційно отримали дозвіл на участь у Другій лізі

Ізраїльський нападник провів у Карпатах рік, проте стати гравцем основи йому так і не вдалось. 19-річний форвард взяв участь у 9 матчах за головну команду "левів", зокрема 8 – в УПЛ, 1 – у Кубку України.

Зазначимо, що раніше Гішам Лейоус виступав за Нагарію, Хапоель Акко та юнацьку команду ізраїльського клубу Бней Сахнін.

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