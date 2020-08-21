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Карпаты попрощались с очередным легионером

17:59 - Читати українською
Карпаты попрощались с очередным легионером
Гишам Лейоус / Сайт ФК Карпаты

Львовские Карпаты продолжают проводить кадровую чистку клуба, готовясь к новому сезону.

Гишам Лейоус отныне не является игроком "зелено-белых", информирует официальный сайт клуба.

Карпаты официально получили разрешение на участие во Второй лиге

Израильский нападающий провел в Карпатах год, однако стать игроком основы ему так и не удалось. 19-летний форвард принял участие в 9 матчах за главную команду "львов": 8 – в УПЛ, 1 – в Кубке Украины.

Отметим, Гишам Лейоус выступал за Нагарию, Хапоэль Акко и юношескую команду израильского клуба Бней Сахнин.

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Теги
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